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Dünya

Scholz, İran’da Cemşid Şarmehd hakkında verilen idam kararının geri alınmasını istedi

Almanya Başbakanı Scholz, İran'da ABD merkezli rejim karşıtı bir örgütün lideri olduğu iddia edilen ve ülkede "terör eylemleri düzenlemekle" suçlanan İran-Almanya çifte vatandaşı Şarmehd hakkında verilen idam cezasının geri alınmasını talep etti.

Erbil Başay   | 22.02.2023
Scholz, İran’da Cemşid Şarmehd hakkında verilen idam kararının geri alınmasını istedi

Berlin

Scholz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İran rejiminin kendi halkına karşı akla gelebilecek her şekilde mücadele ettiğini ve insan haklarına uymadığını belirtti.

Cemşid Şarmehd hakkında verilen idam cezasını "kabul edilmez" olarak nitelendiren Scholz, "Biz bunu sert bir şekilde kınıyoruz ve İran rejiminden bu kararın geri alınmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner de Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Şarmehd hakkında verilen idam kararına ilişkin, Almanya'nın Tahran Büyükelçisinin, İran Dışişleri Bakanlığına Almanya'nın protestosunu ilettiği bilgisini paylaştı.

Wagner, Şarmehd hakkındaki idam kararının kaldırılmasını ve adil ve hukuk devletine uygun bir temyiz davasına imkan verilmesini talep ettiklerini söyledi.

Almanya'nın istenmeyen kişi ilan ettiği İran'ın Berlin Büyükelçiliğindeki 2 çalışanın görevleriyle ilgili bilgi vermeyen Wagner, bu kişilerin "durumun önemini İran'a uygun ifade edecek şekilde seçildiğine" işaret etti.

Wagner, Alman yetkililerinin Şarmehd'in yakınlarıyla temasta olduğunu ancak kendisiyle doğrudan temasta olunmadığını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Şarmehd hakkında alınan idam kararını eleştirmiş ve "Alman hükümeti, İran Büyükelçiliğinin 2 üyesini istenmeyen kişi ilan etti ve Almanya'yı terk etmeleri için kısa bir süre verdi." ifadesini kullanmıştı.

İran'ın idam kararı

İran, ABD merkezli rejim karşıtı bir örgütün lideri olduğu iddia edilen ve ülkede "terör eylemleri düzenlemekle" suçlanan Şarmehd'i idama mahkum etmişti.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, "Tonder" ve "İran Krallığı Meclisi" adıyla bilinen ABD merkezli rejim karşıtı grubun lideri olduğu öne sürülen Şarmehd, yargılandığı Tahran Devrim Mahkemesince "terör eylemleri planlamak ve yönetmek yoluyla yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçlamasıyla ölüm cezasına çarptırıldı.

Söz konusu örgüt, 12 Nisan 2008'de Şiraz kentinde 14 kişinin ölümüne ve 215 kişinin de yaralanmasına yol açan terör saldırısı ile ülke genelinde bazı silahlı eylemler ve sabotajlar düzenlemekle suçlanıyordu.

İran İstihbarat Bakanlığı, İran-Almanya çifte vatandaşı olan ve 2003'ten bu yana ABD'de ikamet ettiği bilinen Şarmehd'i, Temmuz 2020'de yurt dışında yakalayarak ülkeye getirdiğini duyurmuştu.

Ailesi, Şarmehd'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde "kaçırıldığını" belirtmişti.

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