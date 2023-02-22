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Dünya, Asrın felaketi

Bosna Hersek Türkiye Mezunları Derneği, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım tırı gönderdi

Bosna Hersek Türkiye Mezunları Derneği (TÜMED), Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım tırı gönderdi.

Ahmet Nurduhan   | 22.02.2023
Bosna Hersek Türkiye Mezunları Derneği, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım tırı gönderdi

Saraybosna

Türkiye'de eğitim alanları bir araya getiren TÜMED tarafından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için organize edilen, Bosna Hersekliler ve yerel iş insanlarının destekleriyle hazırlanan ayni yardımları taşıyan tır Lukavac'tan hareket etti.

TÜMED Başkanı Emin Bajric, Bosna Hersek'ten Türkiye'ye arama kurtarma çalışmalarına giden ekiple sahada bulunduğunu ifade ederek, depremin yaralarının sarılmasının uzun ve zor bir süreç olacağını dile getirdi.

Bajric, "Bosna Hersek halkı, Bosna Savaşı sonrası en büyük seferberliği, bir gecede aile ve evlerini kaybetmenin acısını yaşayan Türkiye'deki kardeşlerimiz için gösterdi ve rekor miktarda yardım topladı. Biz de dernek olarak Türkiye'deki kardeşlerimizin acısını paylaşmak ve yardımına koşmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız." dedi.

TÜMED'in, depremin ilk gününden itibaren tüm kapasitesini Türkiye'nin Bosna Hersek'teki kurumlarına sunduğunu kaydeden Bajric, derneğin Türkiye'ye giden arama kurtarma ekiplerine tercümanlık desteği verdiğini ve sosyal medya üzerinden yardım kampanyaları başlattığını ifade etti.

Bajric, yardım tırında battaniye, döşek, ısıtıcı gibi acil ihtiyaç duyulan malzemelerle çocuk ve kadınlar için hazırlanmış paketler bulunduğunu kaydetti.

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