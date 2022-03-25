Dolar
14.83
Euro
16.29
Altın
1,954.25
ETH/USDT
3,118.40
BTC/USDT
44,404.00
BIST 100
2,175.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Savunma ve güvenlik konuları AB'nin odağında yer alacak

Avrupa Birliği (AB) bir yandan liderler zirvesinde kabul edilen "Stratejik Pusula"yı uygulamaya koyarken diğer yandan savunma harcamalarını artırmaya çalışacak.

Selen Temizer   | 25.03.2022
Savunma ve güvenlik konuları AB'nin odağında yer alacak

Brüksel

Bildirgede, AB Konseyinin, Komisyondan Avrupa Savunma Ajansı ile koordineli olarak mayıs ortasına kadar savunma yatırımlarındaki boşluklara ilişkin bir analiz hazırlamasını istediği yer aldı. Bunun AB’nin savunma ve güvenlik kapasitesini artırmayı amaçladığı belirtildi.

Bildirgede ayrıca "AB'nin ve üye devletlerin savunma yeteneklerini güçlendirmek için Birliğin finansman araçlarının ve girişimlerinin potansiyelinden tam yararlanılmalıdır." ifadesi yer aldı.

Zirvede kabul edilen güvenlik ve savunma rehberi niteliğindeki "Stratejik Pusula"ya değinilen bildirgede, bu belgenin uygulanmasının düzenli olarak değerlendirileceği kaydedildi.

Ukrayna

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Ukrayna’da toplam 10 milyon kişinin ya ülke dışında sığınma aradığını ya da ülke içinde yerinden edildiğini ve AB’nin acil yardımına ihtiyaç duyduğunu söyleyerek, "Ukrayna'da insani yardım sağlıyoruz, ayrıca insani yardım konvoylarının güvenli geçişini sağlamak için aktif olarak çalışıyoruz." dedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de liderlerin Ukrayna'ya yardımlar için "Ukrayna Dayanışma Güven Fonu" oluşturulması yönünde karar aldığını ifade etti.

Zirvenin sonuç bildirgesinde de bu fona finansman sağlamak için uluslararası konferans düzenlenmesi çağrısında bulunuldu.

Çin ile zirve

Michel, liderlerin Çin ile meseleleri görüşmek için 1 Nisan'da kurumsal bir zirve yapmakta hemfikir olduğunu kaydetti.

Sonuç bildirgesinde, Çin ile Ukrayna'daki savaş başta olmak üzere yeni küresel kapsamda ilişkiler konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Bosna Hersek

Bosna-Hersek’teki duruma da değinildiğini belirten Michel, AB'nin ülkedeki istikrarı sağlamaya katkıda bulunacağını dile getirdi.

Sonuç bildirgesinde, "Bosna-Hersek'teki liderlerin anayasal ve seçim reformunu hızla sonuçlandırmak için güçlü bir taahhüt göstermeleri gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 15 bin 303 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti
Almanya Sağlık Bakanı, eyaletlerden Kovid-19 salgınında acil önlem almasını istedi
Çin'de son 24 saatte 1366, Hong Kong'da 13 bin 74 Kovid-19 vakası tespit edildi
Avustralya’ya gidecekler için Kovid-19 test zorunluluğu 17 Nisan'da kaldırılacak
Türkiye'de 16 bin 894 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Savunma ve güvenlik konuları AB'nin odağında yer alacak

Savunma ve güvenlik konuları AB'nin odağında yer alacak

AB, doğal gazda tavan fiyat uygulamayı düşünüyor

AB liderleri güvenlik ve savunma rehberi 'Stratejik Pusula'yı kabul etti

AB ve ABD'den Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığına karşı ortak bildiri

AB ve ABD'den Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığına karşı ortak bildiri
AB, dijital platformlara katı kurallar getiriyor

AB, dijital platformlara katı kurallar getiriyor
AB liderleri Rusya'ya savaş suçlarını derhal durdurma çağrısı yaptı

AB liderleri Rusya'ya savaş suçlarını derhal durdurma çağrısı yaptı