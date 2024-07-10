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Dünya

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, NATO Summit Defense Industry Forumu'na katıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, büyük fedakarlıklarla inşa edilen savunma sanayi altyapısının, bugün sadece Türkiye'nin değil müttefiklerin de ihtiyaçlarına yetişecek şekilde hazır olduğunu belirtti.

Hülya Ömür Uylaş  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, NATO Summit Defense Industry Forumu'na katıldı

Ankara

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleşen NATO Summit Defense Industry Forumu'na, Türk Savunma Sanayii olarak katılım sağladıklarını belirtti.

NATO'nun caydırıcılığını ve savunmasını daha da güçlendirmek hedefiyle düzenlenen zirvede, önemli toplantılar ve görüşmeler gerçekleştirmeye devam ettiklerine dikkati çeken Görgün, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak ülkemizin ve müttefiklerimizin imkan ve kabiliyetlerini daha da güçlendirmek için önemli olanaklar oluşturacak bu toplantıları ve forumları oldukça önemli görüyoruz. Yıllarca içinde bulunduğumuz coğrafyanın etkisi ve aldığımız tarihi dersler neticesinde büyük fedakarlıklarla inşa ettiğimiz savunma sanayi altyapımız, bugün sadece ülkemizin değil müttefiklerimizin de ihtiyaçlarına yetişecek şekilde hazırdır. Savunma sanayi iş gücümüz, hem niteliği hem de maliyeti açısından NATO için de eşsiz bir fırsat sunmaktadır."

Görgün, Türkiye'nin, NATO'nun "büyük ve saygın" bir üyesi olduğunun altını çizerek, "Güçlenen Türkiye’mizin yükselen yıldızı savunma sanayimiz, en stratejik noktalarda, en güçlü şekilde varlığını sürdürmeye devam edecektir. Zirvenin, başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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