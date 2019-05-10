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Dünya

Sarı yeleklilerin eylemleri Fransa turizmini olumsuz etkiledi

Fransa'da sarı yeleklilerin 5 aydan fazla devam eden gösterileri ülke turizmini olumsuz yönde etkiledi.

Yusuf Özcan   | 10.05.2019
Sarı yeleklilerin eylemleri Fransa turizmini olumsuz etkiledi AA/Mustafa Yalçın

Paris

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü'nün (INSEE) paylaştığı verilere göre, eylemler nedeniyle yabancı turistlerin özellikle başkent Paris'e gerçekleştirdiği ziyaretlerde düşüş yaşandı.

Bu yılın ilk üç ayında, geçen yılın aynı dönemine göre turistlerin konaklamalarının yüzde 2,5 azaldığı belirtildi.

Gösterilerin ocak, şubat mart aylarında geçen yılın aynı dönemine göre otel konaklamalarında ülke genelinde yüzde 1,3 ve Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France bölgesinde yüzde 4,6 azalmaya neden olduğu kaydedildi. Ancak ülkede 4 ve 5 yıldızlı otellere yapılan rezervasyonlarda bir düşüşün yaşanmadığı aktarıldı.

Otellerin aksine şehir merkezlerinden uzak kayak merkezlerine yapılan ziyaretlerde ise yüzde 4,2 artış yaşandığı ifade edildi.

Fransız Ekonomi Bakanı Le Maire, şubat ayında yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin eylemlerinin ülke ekonomisini ciddi şekilde etkilediğini belirterek, yaşanan olayların, geçen yılın son çeyreği ile bu yılın ilk çeyreğindeki ekonomik büyümeye yüzde 0,2 puanlık olumsuz etki yarattığını söylemişti.

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin gösterileri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

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