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Dünya

İsrail Gazze'deki balıkçıların avlanma yasağını kaldırdı

İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların Gazze sahili açıklarında avlanma yasağını kaldırma kararı aldı.

Gülşen Topçu   | 10.05.2019
İsrail Gazze'deki balıkçıların avlanma yasağını kaldırdı

Gazze

Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail yönetiminin, geçen cumartesi günü balıkçılara getirdiği yasağı kaldırdığını ve Gazze'nin kuzeyinde 6, güneyde ise 12 mil mesafede avlanılabileceğini belirtti.

İsrail ordusu, hafta sonu Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını kapatmış, balıkçıların da Gazze sahilinde avlanmasını yasaklamıştı.

Gazze'ye yönelik son saldırılarda, ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli direniş gruplarının Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de 1'i Filistin asıllı 4 İsrailli ölmüştü.

Mısır ile Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda, geçen pazartesi günü erken saatlerde Filistinli direniş grupları ile İsrail arasında ateşkes sağlanmıştı.

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