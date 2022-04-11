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Dünya

Saraybosna'da Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 11 Temmuz 1995'te gerçekleşen Srebrenitsa Soykırımı barışçıl protestoyla anıldı.

Zehra Adılovıc, Aldijana Hadzic   | 11.04.2022
Saraybosna'da Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anıldı

Saraybosna

Protesto, Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği, Srebrenitsa Kadınları Derneği, Podrinje Kadınları Derneği, Srebrenitsa Anneleri Derneği, İslam Birliği Saraybosna Müftülüğü ve Saraybosna Müftülüğü Sosyal Yardım Dairesi tarafından düzenlendi

Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic, bugünkü barışçıl protestoların neredeyse 30 yıl önce olanların "unutulup tekrarlanmaması" için bir mesaj olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İnsan bir şeyi unuttuğunda o başına tekrar gelir. Saraybosna kuşatmasının 30. yılı dolayısıyla bugün buradayız. Srebrenitsa'da soykırımı yapan aynı saldırganlar burada çocukları öldürdü, kadınlara tecavüz etti. Birisi oğlunuzu öldürdüğünde, kızınıza tecavüz ettiğinde kurban olmanın ne demek olduğunu anlıyorsunuz."

Saraybosna kuşatmasının nisan ayında başlaması sebebiyle bu ay protesto eylemini Saraybosna'da yaptıklarını aktaran Subasic, "Bosna Hersek'te mümkün olduğu kadar çok şehri ziyaret etmek, kurbanları hatırlatmak istiyoruz. Bosna Hersek bizim, Banja Luka, Mostar, Brcko ve Saraybosna bizim." dedi.

Subasic, her ayın 11’nde düzenli olarak yaptıkları anma protestolarının sonuncusunun Brcko'da düzenlendiğini ve haziranda Mostar'da, ağustosta Banja Luka’da yapılmasının planlandığını belirterek, "Biz Srebrenitsa anneleri Bosna Hersek için barış, refah istiyoruz. Bosna Hersek'in bir parçası nerede olursa olsun bize, Bosna Hersek vatandaşlarına aittir." ifadesini kullandı.

Annelerin bugün Bosna Hersek'in başkentinde sembolik olarak toplandığını belirten Subasic, “Biz anneler, birinin oğlunu öldürmesinin, kızına tecavüz etmesinin, ne anlama geldiğini biliyoruz. Birçok Saraybosna vatandaşı da böyle öldürüldü, bu nedenle bugün desteğimizi vermek için buradayız.” diye konuştu.

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