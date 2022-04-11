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Dünya

Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarından 2 kişinin daha kimliği tespit edildi

Bosna Savaşı'nda, Srebrenitsa ve Zvornik'te öldürülen 2 soykırım kurbanının daha kimliği belirlendi.

Ahmet Nurduhan   | 11.04.2022
Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarından 2 kişinin daha kimliği tespit edildi

Saraybosna

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünden yapılan açıklamada, Srebrenitsa ve Zvornik’te öldürülen 2 Müslüman Boşnak'ın kimliğinin, yapılan DNA analizi sonucu tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, kimliği belirlenen kişilerin "1995 Srebrenitsa Soykırımı" kurbanları arasında olduğu ifade edildi.

DNA analizi ve aile üyelerinin tespiti sonrası kimlikleri belirlenen kurbanların, 1958 doğumlu Nesib İbrahimovic ile 1972 doğumlu Sakib Jahic olduğu; İbrahimovic’in kemiklerinin 2006’da, Jahic’in kemiklerinin ise 2002’de bulunduğu belirtildi.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ise ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Srebrenitsa'da Sırp güçleri tarafından öldürüldükten sonra toplu mezarlara gömülen binlerce soykırım kurbanının, daha sonra başka yerlere nakledildiği biliniyor.

Soykırımdan sonra açılan toplu mezarlardan çıkarılan ceset kalıntıları tam olmasa da binlerce aile, sevdiklerinin bulunabilen birkaç kemiğini toprağa veriyor.

Aradan neredeyse 27 yıl geçmesine rağmen 1000'e yakın soykırım kurbanının cesedine henüz ulaşılamadı.

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