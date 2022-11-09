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Dünya

Saraybosna'da hava kirliliği etkisini göstermeye başladı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kış mevsiminin yaklaşmasıyla yoğun hava kirliliği etkisini göstermeye başladı.

Ahmet Nurduhan   | 09.11.2022
Saraybosna'da hava kirliliği etkisini göstermeye başladı Fotoğraf: Samır Jordamovıc / AA

Saraybosna

İsviçre merkezli hava kalitesi teknolojisi şirketi IQAir'in paylaştığı verilere göre, Saraybosna, "Dünya büyükşehir hava kalitesi" sıralamasında, en kirli havaya sahip 10 şehir arasında yer aldı.

Paylaşılan verilerde, Lahor birinci, Mumbai ikinci, Delhi üçüncü sırada yer alırken Saraybosna 10. sıraya bulunuyor.

Öte yandan başkent Saraybosna hava kirliliği sebebiyle, yaklaşık on dakikalık sürüş mesafesiyle ulaşılan Trebevic Dağı'ndan neredeyse görünmez hale gelirken şehri kaplayan gri renk kışın gelişinin işareti olarak görülüyor.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü Saraybosna'da kış aylarında artık rutin bir hal alan hava kirliliği, çok eski model araçların egzoz gazlarının yanı sıra ısınmak için kullanılan düşük kalorili yakacaklardan kaynaklanıyor.

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