Fas'ın "Ulu Camisi"nde yüzyıllara dayanan ders halkaları devam ediyor
Rabat'taki Eski Şehir bölgesinde yer alan cami, "Cami-i Kebir" ya da "El-Harazin" isimleriyle de biliniyor.
Rabat
Fas'ta tarihe tanıklık eden başkent Rabat'ın "Ulu Camisi" her yaştan kişilerin katıldığı ders halkalarıyla bir ilim merkezi olmayı sürdürüyor.
"Cami-i Kebir" ya da "El-Harazin" olarak da adlandırılan caminin, bölgede 13 ila 15'inci yüzyıllarda hüküm süren Meriniler döneminde yapıldığı belirtiliyor.
Rabat'ta 14. yüzyılda inşa edilen caminin, geçen yıllar içerisinde zaman zaman restore edildiği aktarılıyor.
Fas'ın "Ulu Camisi", 14. yüzyıldan günümüze kadar vakit namazlarının dışında ders halkalarıyla da ilim ve irşat merkezi olarak sosyal hayattaki rolünü muhafaza ediyor.
Eski Şehir bölgesinin incisi
Rabat'ta ayakkabıcıların yer aldığı "El-Besat Çarşısı" ile tarihi Bab Şellah Caddesi'nin kesiştiği Eski Şehir bölgesinin merkezinde bulunan cami, konumu itibarıyla başkentin tarihine tanıklık ediyor.
Yaklaşık 1800 metrekarelik bir alana inşa edilen 6 kapılı cami, kendine has mimarisiyle öne çıkıyor.
Cami ayrıca konumu hasebiyle Rabat'ın Eski Şehir bölgesini tüm güzelliğiyle gözler önüne seren muhteşem bir manzara sunuyor.
Ders halkaları aktif şekilde devam ediyor
Rabat'ın "Ulu Camisi", günümüzde hala devam eden her yaştan kişilerin katıldığı ders halkalarıyla ilim ve irşat merkezi olmayı sürdürüyor.
Fas Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı görevlisi Şeyh Hişam Mürşid, camide, Hazreti Muhammed'in ahlakını anlattığı dersler veriyor.
Şeyh Mürşid tarafından verilen bu dersler, camide yüzyıllardır süren, zamana ve koşullara göre isimleri değişen ilim halkalarının bir parçası olarak görülüyor.
"Derslerden istifade ediyoruz"
Faslı Er-Rudani Abdulfettah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilerleyen yaşına rağmen özellikle ikindi namazı sonrası verilen derslere büyük bir hevesle katıldığını söyledi.
"Bu derslerden hayatımızın her alanında istifade ediyoruz." diyen Abdulfettah, akşam ve yatsı namazları arasında da camide olduğunu, bu zaman diliminde belli miktar Kur'an-ı Kerim okumayı alışkanlık edindiğini dile getirdi.
Camideki din görevlilerinden İmad el-Cenati de çok sayıda imam, şeyh ve öğretmenin bu camide yetiştiğini anlattı.
Cenati, caminin vaaz, ilim ve irşat halkalarının yanı sıra halkın sorularının yanıtlandığı bir merkez olma özelliği de taşıdığını aktardı.
Fas Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığına göre ülkede yaklaşık 51 bin cami bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.