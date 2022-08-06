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Dünya

Saraybosna'da düzenlenen 'Bentbasa Uçurum Dalışları' yoğun ilgi gördü

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 8'incisi düzenlenen "Bentbasa Uçurum Dalışları" gerçekleştirildi.

Bedrudin Brljavac, Lejla Biogradlija   | 06.08.2022
Saraybosna'da düzenlenen 'Bentbasa Uçurum Dalışları' yoğun ilgi gördü Fotoğraf: Elman Omic/AA

Saraybosna

SporTur Derneği organizatörlüğünde düzenlenen uçurum dalışlarına katılan Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağlı 12 sporcu, yüksek platformdan kendilerini Miljacka Nehri'nin soğuk sularına bıraktı.

Yarışmacılar, dalışlara yoğun ilgi gösteren Saraybosnalılar ile şehirdeki turistlere görsel şölen yaşattı.

Yarışmada birinciliği Bosna Hersekli Mustafa Saric, ikinciliği Karadağlı Evald Krnic, üçüncülüğü de Karadağlı Rade Scepanovic elde etti.

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