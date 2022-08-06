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Dünya

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Gazze Şeridi'nde sükuneti sağlamak için büyük çaba sarf ediyoruz

Sisi, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını "önemli" olarak nitelendirdi.

Muhammed Semiz   | 06.08.2022
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Gazze Şeridi'nde sükuneti sağlamak için büyük çaba sarf ediyoruz

Kahire

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sükunetin sağlanması için büyük çaba sarf ettiğini söyledi.

Sisi, başkent Kahire'nin doğusunda harp okulu öğrencilerine hitaben yaptığı konuşmada Gazze'deki durum ve tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanlığının Youtube hesabından yayınlanan konuşmasında Sisi, "Gazze Şeridi'nde tansiyon yükseldi ve bizim rolümüz olumlu. Filistinli ve İsraillilerle temaslarımızda kriz, şiddet ve savaşın olmaması yönündeki arzumuzu ilettik." ifadelerini kullandı.

Gazze'de işlerin kontrolden çıkmaması için tüm taraflarla temaslarda bulunduklarını söyleyen Sisi, "Gazze Şeridi'nde sükuneti, istikrarı ve barışı yeniden sağlamak için ortaklarımızla büyük çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Dünyanın tahıl koridoruna ihtiyacı var

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına da değinen Sisi, söz konusu anlaşmayı "önemli" olarak niteledi.

Dünyanın söz konusu tahıl sevkiyatına olan ihtiyacına vurgu yapan Sisi, "Çıkan tahıl miktarı çok büyük ve dünyanın buna ihtiyacı var. Bu, devam etmesini umduğumuz olumlu bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.

Sisi, Tayvan kriziyle ile ilgili ülkesinin tutumuna ilişkin ise "Mısır tek bir Çin devletinden yanadır." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle dün abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıya bugün de devam ettiğini duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında aralarında 5 yaşındaki bir çocuk ve iki kadının da bulunduğu 15 Filistinlinin öldüğünü, 125 sivilin yaralandığını belirtmişti.

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