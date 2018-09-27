AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu, 36 ülkeden katılımcıların helal ürünlerini sergilediği fuar, bölgedeki iş fırsatlarını değerlendirme ve helal ürün pazarı hakkında bilinçlendirme platformu oluşturmayı da amaçlıyor.

Fotoğraf: AA/Samir Yordamoviç

SARAYBOSNA

Bosna Bank International (BBI) tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Saraybosna Helal Fuarı başladı.

Başkent Saraybosna'daki Skenderija Kültür Merkezi'nde bu yıl ilk kez yapılan fuarın açılışında konuşan Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, helal fuarın ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Bosna Hersek'in son dönemde ekonomik anlamda önemli bir büyüme gösterdiğini aktaran Zvizdic, fuarın yeni yatırımlar için son derece önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Zvizdic, İslam dünyasının oldukça büyük bir pazara sahip olduğuna işaret ederek, "1,8 milyarlık bir nüfustan bahsediyoruz. Helal sektöründe sadece gıda yok. Turizm, kozmetik gibi alanlar da var. Biz de üreticilerimizin buna dahil olmasını, Bosna Hersek'in de bu resimde bir yer bulmasını arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.

Bosna Hersek'te 70'in üzerinde firmanın helal sertifikasına sahip olduğunu belirten Zvizdic, fuarın bu firmalara da kapı açacağı kanaatinde olduğunu söyledi.

BBI Genel Müdürü Amer Bukvic de bugün yeni bir yolculuğa çıktıklarını ve dünyaya Saraybosna'nın kapılarını açtıklarını vurguladı.

Helal endüstrinin her geçen gün büyüdüğüne dikkati çeken Bukvic, "Helal devrimi siyasi, ekonomik ve etnik sınırların ötesinde. Tüm dünya helal gelişimden fayda sağlıyor. Helal tüketicileri gıdanın ötesinde de bundan faydalanabiliyor." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic ise helal gıdanın sertifikalaşması için çalışmalar yaptıklarını ve bu alanda önemli yol katettiklerini dile getirdi.

Bosna Hersek'te helal kavramının bir trend değil, hayatın bir parçası olduğunu vurgulayan Kavazovic, "Bu tarz fuarlar helal ürünlerin tanıtılması için önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Din işlerinden sorumlu Malezyalı bakan Mujahid Yusof Rawa da helal kavramının temiz, güvenli ve hijyenik anlamına geldiğine işaret ederek, helal endüstrinin inanılmaz olanakları bulunduğunu dile getirdi.

Rawa, insanların helal sertifikası hakkında bilgilendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, fuarın bilgi paylaşımı ve helal sektörün birleşmesi için önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Bu arada, video-konferans aracılığıyla katılımcılara hitap eden Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed de Saraybosna'nın helal endüstri anlamında bir merkez olması temennisinde bulundu.

Helal turizm ve endüstriye ilginin günden güne arttığına dikkati çeken Mahattir, "Bilhassa Müslüman nüfus son derece ilgili ancak sadece Müslümanlar değil Batı ülkeleri de helalle yakından ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

"15 firmayla bu fuarda yerimizi almaktayız"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı İsrafil Kurulay da İslam ülkelerinin ayrışmaya değil, birliğe ihtiyacı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin attığı adımlar var. Sizlerin buradaki varlığı, ülkelerin iş birliği için önemli." dedi.

Helal pazarın son dönemde çok dikkat çektiğini söyleyen Kurulay, İstanbul'un önemli bir zirveye ev sahipliği yaptığını anımsattı.

57 İslam ülkesi ve 1,8 milyar Müslüman nüfusun helal sektörün yüzde 20'sini ürettiğini vurgulayan Kurulay, "Küresel helal pazarın büyük bir bölümünü gıda oluşturuyor. Türkiye'de helal gıda sektörü her yıl yüzde 100 büyüme gösteriyor." diye konuştu.

Kurulay, İTO'nun 410 bine yakın üyesi olduğunu hatırlatarak, "Bosna Hersek'e önem veriyoruz. 15 firmayla bu fuarda yerimizi almaktayız." ifadelerini kullandı.

36 ülkeden 100'den fazla katılımcı

Helal sanayi tedarik zincirinin her alanından uluslararası temsilcileri bir araya getiren fuar, 29 Eylül'e kadar devam edecek ve en başarılı katılımcılara Saraybosna Helal Fuarı Ödülü verilmesiyle sona erecek.

36 ülkeden 100'den fazla katılımcının helal ürünlerini sergilediği fuar, bölgedeki iş fırsatlarını değerlendirme ve helal ürün pazarı hakkında bir bilinçlendirme platformu oluşturmayı da amaçlıyor.

İslam Kalkınma Bankası ve Bosna Hersek İslam Birliği iş birliğinde düzenlenen fuara Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Slovenya, Makedonya ve Arnavutluk'un yanı sıra bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Endonezya ve Bahreyn'den de firmalar katılıyor.

Muhabir: Sanela Crnovrsanin,Lejla Bıogradlıja