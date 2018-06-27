SARAYBOSNA

Bosna Hersek'in Prusac kasabasında düzenlenecek 508. Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılacak atlılar, başkent Saraybosna'daki At Meydanı'ndan yola çıktı.

Boşnakların İslam'a geçmesinin önemli simgelerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına her yıl düzenlenen şenlikler kapsamında, 30 atlı geleneksel kıyafetleri ve taşıdıkları sancaklarla pazar günü düzenlenecek merkezi tören için Prusac'a uğurlandı.

Saraybosna Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim Hadzibajric, atlıların 9 yıldır tarihi At Meydanı'ndan uğurlandığını belirterek, kendisinin de yıllardır bu şenliklere katıldığını söyledi.

4 gün boyunca at sürecekler

Atlılardan Esad Pinjo da Bosna'daki son savaştan beri Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katıldığını, 4 gün boyunca at süreceklerini belirtti.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic'in duasının ardından yola çıkan atlılar arasında, Bosna savaşında gösterdiği başarılardan dolayı Boşnakların "efsane komutan" olarak nitelendirdiği Naser Oric de geleneksel kıyafeti ve başındaki sarığı ile dikkat çekti.

At Meydanı'ndan yola çıkan atlılar, tarihi Latin Köprüsü'nü geçerek Ferhadiye ve Mareşal Tito caddelerinde ilerledi. Renkli görüntüler oluşturan atlılara çevredekiler yoğun ilgi gösterdi.

Ayvaz Dede Şenlikleri

Her yıl binlerce kişinin katılımıyla kutlanan Ayvaz Dede Şenlikleri, Bosna Hersek'te bu zamana kadar yapılan en uzun soluklu etkinlik olarak biliniyor.

Bosna Hersek'e Osmanlı'nın ülkeyi fethinden önce gelen Ayvaz Dede'nin anısına düzenlenen şenlikler kapsamında, ülkenin farklı şehirlerinden gelen atlılar 30 Haziran'da Karaula kasabasında buluşacak ve aynı günün akşamında Donji Vakuf şehrinde geçiş töreni yapılacak.

Şenliklerin merkezi töreni ise 1 Temmuz'da yapılacak. Ayvaz Dede'nin beş asır önce Prusac'taki kuraklığa karşı 40 gün kalarak dua ettiği dağda başlayacak merkezi tören, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından kılınacak öğlen namazıyla son bulacak.

Ayvaz Dede kimdir?

Rivayete göre, Manisa Akhisarlı bir derviş olan Ayvaz Dede, beş asır önce, kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Donji Vakuf şehrinin Prusac kasabasındaki dağa geldi.

Halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgeye suyu getirmek için 40 gün 40 gece burada ibadet eden Ayvaz Dede, bir gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gördü. Boynuz sesiyle uykusundan uyanan Ayvaz Dede, bir anda karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı buldu. Bölge suya kavuştu, kuraklık sona erdi.

Bu olayı duyan bölge halkı da Müslüman oldu.

Muhabir: Aldıjana Hadzıc,Lejla Bıogradlıja