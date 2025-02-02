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Dünya

Santorini Adası'ndaki sismik hareketlilik nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Yunanistan'ın Santorini Adası'nda son dönemde artan sismik hareketlilik nedeniyle bazı kapalı alanlarda etkinlikler iptal edildi ve yarın okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Santorini Adası'ndaki sismik hareketlilik nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Atina

Santorini Adası Belediyesi Meclisinin düzenlediği olağanüstü toplantıda, son dönemde Ada'da artan sismik hareketlilik nedeniyle tedbir alınması kararı alındı.

Bu çerçevede Ada'da bugün ve yarın belediyeye ait kapalı alanlarda düzenlenmesi planlanan her türlü etkinlik ve toplantı iptal edildi.

Tedbirler kapsamında, yarın için kreşlerde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Kararda, vatandaşların Amudi ve Paleo Limena (Eski Liman) bölgelerinde bulunmaktan da kaçınması istendi.

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