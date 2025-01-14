Dolar
35.49
Euro
36.39
Altın
2,667.98
ETH/USDT
3,135.60
BTC/USDT
94,752.00
BIST 100
9,733.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Samsung ile Apple'ın akıllı telefon satışları 2024'ün son çeyreğinde düştü

Küresel akıllı telefon satışları geçen yılın dördüncü çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarken, Samsung ile Apple'ın satışlarında ise düşüş kaydedildi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
Samsung ile Apple'ın akıllı telefon satışları 2024'ün son çeyreğinde düştü

New York

Pazar araştırma şirketi International Data Corporation'ın (IDC) raporuna göre, küresel akıllı telefon satışları 2024'ün son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,4 artışla 331,7 milyon adede ulaştı.

Raporda, satışların art arda altıncı çeyrekte büyüdüğü, küresel akıllı telefon satışlarının 2024 genelinde ise yıllık bazda yüzde 6,4 artışla 1,24 milyar adede ulaştığı bildirildi.

Pazarda bu yıl daha yavaş bir hızda da olsa büyümenin sürmesinin beklendiği belirtilen raporda, pazarın ilk beş oyuncusunun satış rakamlarına da yer verildi.

Raporda, Apple ve Samsung'un dördüncü çeyrekte ve yıl genelinde ilk iki sıradaki yerlerini koruduğu ancak satışlarında yıllık bazda düşüş yaşadığına dikkati çekilerek, Çinli satıcıların kaydettiği büyüme dolayısıyla iki şirketin pazar paylarının küçüldüğü anlatıldı.

IDC verilerine göre, geçen yılın son çeyreğinde Apple, yüzde 23,2'lik pazar payıyla ilk sırada yer aldı.

Samsung, yüzde 15,6 pazar payıyla ikinci sıranın sahibi olurken, Xiaomi yüzde 12,9 ile üçüncü sıraya yerleşti. Transsion ile Vivo da yüzde 8,2'şerlik pazar paylarıyla dördüncü sırayı paylaştı.

Geçen yılın son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Apple'ın akıllı telefon satış hacmi yüzde 4,1 ve Samsung'un yüzde 2,7 azaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini arttırdı
Güney Marmara'da feribot seferlerinin bazıları iptal edildi
İdare ve vergi mahkemelerinin kurulmasına ve yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
BUDO'nun yarınki 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi
DMM, "Geçici koruma statüsündeki Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Samsung ile Apple'ın akıllı telefon satışları 2024'ün son çeyreğinde düştü

Samsung ile Apple'ın akıllı telefon satışları 2024'ün son çeyreğinde düştü

Zonguldak'ta maden işçileri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Çin'in dış ticaret fazlası Trump öncesi ihracat atışıyla rekor seviyeye ulaştı

ABD'de duyurulan işe alımlar, geçen yıl 2015'ten bu yana en düşük seviyesine indi

ABD'de duyurulan işe alımlar, geçen yıl 2015'ten bu yana en düşük seviyesine indi
Apple, kullanıcı gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan davada anlaşma sağlanmasının ardından "Siri"yi savundu

Apple, kullanıcı gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan davada anlaşma sağlanmasının ardından "Siri"yi savundu
Gençlik ve Spor Bakanı Bak'ın tercihi "Azimle gelen" oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Bak'ın tercihi "Azimle gelen" oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet