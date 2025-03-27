Şam'daki Emevi Camisi'nde Kadir Gecesi idrak edildi
Suriye'nin başkenti Şam'daki tarihi Emevi Camisi'nde Kadir Gecesi idrak edildi.
İdlib
Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi dolayısıyla Emevi Camisi'ni dolduran Müslümanlar, yatsı ve teravih namazlarını cemaatle kıldıktan sonra geceyi Kur'an-ı Kerim tilavetleri, tesbihat ve dualarla geçirdi.
Caminin içinde ve avlusunda bir araya gelen cemaat, başta Suriye olmak üzere tüm İslam alemi için barış, huzur ve esenlik temennisinde bulundu.
Suriye genelinde olduğu gibi Şam'daki Emevi Camisi'nde de birçok aile, Müslümanlar için "bin aydan daha hayırlı" kabul edilen Kadir Gecesi'ni çocuklarıyla idrak etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.