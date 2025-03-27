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Dünya, Ramazan 2025

Şam'daki Emevi Camisi'nde Kadir Gecesi idrak edildi

Suriye'nin başkenti Şam'daki tarihi Emevi Camisi'nde Kadir Gecesi idrak edildi.

Ahmet Karaahmet  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Şam'daki Emevi Camisi'nde Kadir Gecesi idrak edildi

İdlib

Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi dolayısıyla Emevi Camisi'ni dolduran Müslümanlar, yatsı ve teravih namazlarını cemaatle kıldıktan sonra geceyi Kur'an-ı Kerim tilavetleri, tesbihat ve dualarla geçirdi.

Caminin içinde ve avlusunda bir araya gelen cemaat, başta Suriye olmak üzere tüm İslam alemi için barış, huzur ve esenlik temennisinde bulundu.

Suriye genelinde olduğu gibi Şam'daki Emevi Camisi'nde de birçok aile, Müslümanlar için "bin aydan daha hayırlı" kabul edilen Kadir Gecesi'ni çocuklarıyla idrak etti.

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