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Şam'da Yermük Kampı'ndaki yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi

Suriye'nin başkenti Şam'da, savaşın derin izler bıraktığı Yermük Kampı'nda Filistinli ve Suriyeli yetim çocuklar için iftar programı organize edildi.

Muhammed Karabacak, Eşref Musa  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Şam'da Yermük Kampı'ndaki yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi Fotoğraf: Hişam Hac Ömer/AA

Şam

Her yıl Müslüman ülkelerde ramazanın 15. günü düzenlenen Dünya Yetimleri Günü vesilesiyle, Kudüs Derneği ve Türkiye'den Yeryüzü Çocukları Derneği iş birliğiyle, Suriyeli ve Filistinli 100 yetim çocuk için iftar şenliği gerçekleştirildi.

İftar öncesi çocuklar, kamptaki sokaklarda şarkılar eşliğinde yürüyüş yaparak yarışma oyunları oynadı.

Yeryüzü Çocukları Derneğinden Halit Attar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şam'da savaşın ağır izlerini taşıyan Yermük Kampı'ndaki yetim çocukları sevindirmek amacıyla bu iftar etkinliğini düzenledik." diye konuştu.

Program öncesinde oyunlar ve şarkılar eşliğinde çocuklarla eğlendiklerini belirten Attar, "Burada savaş çok ağır geçti. Büyük bir yıkım yaşandı. Bu etkinlikle, çocukları savaş ortamından uzaklaştırıp onları mutlu etmek istedik. İftar sonrasında ise tiyatro oyunları sergilendi." ifadesini kullandı.

Filistin'in El Halil şehrinden 8. sınıf öğrencisi Sena Afife, "Çocuklarla kampta konvoy oluşturup şarkılar söyleyerek oyunlar oynadık." dedi.

Afife, birçok ailenin de etkinliğe katıldığını belirterek, bağışçılara teşekkür edip Gazze halkı için zafer duası etti.

4. sınıf öğrencisi Masa Şihabi de etkinliği çok sevdiğini ve yetimlere böyle bir etkinlik düzenlendiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Mahmud Afife, "Bugün bizim için çok özel çünkü yetimlere mutluluk verdiniz. Şarkılarla oynadık ve sevindik. Yemekler için bağışçılara teşekkür ederiz." açıklaması yaptı.

Yermük Kampı

Yermük Kampı, Şam'ın 8 kilometre güneyinde, çoğunluğunu Filistinli mültecilerin oluşturduğu ve 16 kilometrekarelik bir alan üzerine yayılmış yerleşim bölgesinden oluşuyor.

2013-2018 yılları arasında, devrik Beşşar Esed rejimi ve destekçileri Rusya ile İran, kampı abluka altına almıştı.

19 Nisan 2018'de yoğun bombardıman başlatılan kampta yaşayan onbinlerce sivil, mayıs 2018'de yerinden edilmişti.

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