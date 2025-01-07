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Dünya

Şam'da silahlarını teslim etmeyen devrik rejimin askerlerine yönelik operasyon başlatıldı

Suriye'de Baas rejimini deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığının, başkent Şam'ın Zebedani bölgesinde silahlarını teslim etmeyen eski rejim askerlerine yönelik operasyon başlattığı bildirildi.

Ethem Emre Özcan  | 07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
Şam'da silahlarını teslim etmeyen devrik rejimin askerlerine yönelik operasyon başlatıldı

Şam

Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, Askeri Operasyonlar Komutanlığı, Zebedani bölgesinde silahlarını teslim etmeyi kabul etmeyen devrik rejim askerlerini yakalamak için çalışma başlattı.

SANA'ya konuşan bir güvenlik kaynağı, bölge halkından, operasyon sırasında komutanlığa bağlı güvenlik güçleriyle işbirliği yapmasını istedi.

Güvenlik kaynağı, Şam'daki operasyonda ayrıca rejime ait silah depolarını ortaya çıkarmayı amaçladıklarını belirtti.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından "genel af" çıkaran Askeri Operasyonlar Komutanlığı, birçok ilde uzlaşı merkezleri açarak devrik rejim unsurlarından belli bir süreye kadar silahlarını teslim etmelerini istemişti.

Askeri Operasyonlar Komutanlığı, daha önce de Tartus, Lazkiye ve Humus illerinde geniş çaplı benzer operasyonlar düzenlemişti.

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