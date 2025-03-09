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Dünya

Şam'da sahil bölgesinde hayatını kaybedenler için "sessiz eylem" düzenlendi

Suriye'nin başkenti Şam'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları (STK) ile aktivistler, çatışmaların yaşandığı sahil bölgelerinde hayatını kaybeden sivil ve güvenlik güçleri için "sessiz eylem" gerçekleştirdi.

Muhammed Karabacak, Eşref Musa, Ethem Emre Özcan  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Şam'da sahil bölgesinde hayatını kaybedenler için "sessiz eylem" düzenlendi Fotoğraf: İzettin Kasım - AA

Şam

Yüzlerce STK temsilcisi ve aktivist, sahil bölgesinde yaşamını yitiren siviller ve askerler için yas tutmak amacıyla Şam'daki Merce Meydanı'nda toplandı.

"Sessiz eyleme" katılanlar, "Geçici adalet olmadan kalıcı barış olmaz", "Yurt dışından müdahaleye, bölücülüğe ve mezhepsel intikama hayır", "Devrik Baas rejiminin katliamlarını kınıyoruz. Suriye’nin barış içinde yaşamasını istemiyorlar" ve "Birleşik Suriye için tek çözüm ulusal birlik" yazılı dövizler taşıdı.

Ayrıca, çatışmalarda hayatını kaybeden güvenlik güçlerinin fotoğraflarının yer aldığı pankartlar da açıldı.

Eyleme katılan Muhammed Takiyyuddin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerine 6-7 Mart'ta saldırı düzenleyen silahlı grupların Suriye halkını kaosa sürüklemeye çalıştığını belirterek, "Ordusu halktan oluşan bir devlete savaş açılamaz." dedi.

Protestoya katılan Cihadeddin Nemsuti ise "Ulusal birliği ve toplumsal barışı savunuyoruz. Halkın bir araya gelerek oluşturacağı ortak toplumsal sözleşme talep ediyoruz. Masum sivilleri öldüren herkes hesap vermelidir. Dün yaşananları asla kabul etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz." diye konuştu.

Göstericilerden Sara Nofel, kan dökülmesine karşı çıktıklarını vurgulayarak, "Suriye halkının birbirine ne kadar bağlı olduğunu göstermek için buradayım." ifadesini kullandı.

Dayanışma amacıyla eyleme katıldığını belirten Nadiye Melful ise "Mezhepçiliğe ve kan dökmeye hayır diyoruz." dedi.

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