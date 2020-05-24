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Dünya

Salgın devam ederken Trump'ın golf oynaması tepki çekti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini halen hissettirdiği ABD'de Başkan Donald Trump'ın golf oynamaya gitmesi eleştirilere neden oldu.

Hakan Çopur   | 24.05.2020
Salgın devam ederken Trump'ın golf oynaması tepki çekti

Washington DC


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, birçok eyalette Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetildiği günlerde uzun bir aradan sonra ilk kez Virginia'da kendisine ait olan golf tesisine gitti.

Tesiste birkaç saat geçiren ve muhafazakar medyanın "ülkenin normale dönüş sürecine destek" sinyali olarak yorumladığı ziyaret, ana akım liberal medyada ve Demokratlarda tepkiye neden oldu.

3 Kasım'daki seçimlerde Trump'ın muhtemel Demokrat rakibi Joe Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ölü sayısı 100 bine yaklaştı, on milyonlarca Amerikalı işsiz, bu arada Başkan gününü golf oynayarak geçiriyor." mesajını verdi.

Biden'ın yanı sıra birçok Demokrat Kongre üyesi de benzer paylaşımlarla Trump'ı eleştirirken, ana akım medyada da Trump'ın salgın devam ederken, golf oynamaya gitmesi eleştiri konusu oldu.

Amerikan ekonomisinde normale dönüş adımları atılırken, bir yandan da bazı uzmanlar erken normale dönüşün 2. dalgaya neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Güncel rakamlara göre, ülke genelinde virüse yakalanan kişi sayısının 1 milyon 650 bini aştığı ABD'de, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı ise 98 bini geçti.

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