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Dünya

Sahibe Gafarova, yeniden Azerbaycan Milli Meclisine başkan seçildi

7. Dönem Azerbaycan Milli Meclisinin başkanı, iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisinin (YAP) adayı Sahibe Gafarova oldu.

Ruslan Rehimov  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Sahibe Gafarova, yeniden Azerbaycan Milli Meclisine başkan seçildi

Bakü

 Azerbaycan Milli Meclisi, 1 Eylül'de yapılan milletvekili seçimleri sonrasında ilk oturumunu gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katıldığı oturumda Milli Meclisin başkanı belirlendi.

YAP tarafından adaylığı sunulan Sahibe Gafarova, yeniden Milli Meclisin başkanı seçildi.

Gafarova, 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı dönemlerde de Milli Mecliste yer almış, 6'ncı dönemde başkan seçilmişti.

Siyasete girmeden önce çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi ve yönetici olarak çalışan Gafarova, çağdaş Rus ve Amerikan edebiyatları konusunda uzman olarak tanınıyor.

Filoloji uzmanı Gafarova'nın kaleme aldığı 70'ten fazla bilimsel eser ve ders kitabı bulunuyor.

Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 1 Eylül'de 7'nci kez sandık başına gitmişti. 125 sandalyelik meclis için 990 aday yarışmıştı.

Seçimde Cumhurbaşkanı Aliyev'in başkanı olduğu Yeni Azerbaycan Partisi, Milli Mecliste 68 sandalye kazanmıştı.

44 bağımsız adayın milletvekili seçildiği seçimde, Vatandaş Hemreyliyi Partisi 3, Adalet, Hukuk, Demokrasi Partisi 2, Büyük Azerbaycan Partisi, Demokratik Islahatlar Partisi, Büyük Kuruluş Partisi, Cumhuriyetçi Alternatif Partisi, Anavatan Partisi, Azerbaycan Milli İstiklal Partisi, Milli Cephe Partisi ve Azerbaycan Demokratik Maarifçilik Partisi mecliste birer sandalye elde etmişti.

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