Euro
6.33
Dolar
5.75
BIST 100
106,903.70
Altın
1,463.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sadr yeni hükümette yer almayacağını duyurdu

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Başbakan Adil Abdulmehdi’nin istifa kararı sonrası kurulacak yeni hükümette yer almayacağını açıkladı.

Haydar Karaalp   | 30.11.2019
Sadr yeni hükümette yer almayacağını duyurdu

Bağdat

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, liderlik ettiği siyasi kanadın, Başbakan Adil Abdulmehdi’nin istifasının Meclis tarafından kabul edilmesi durumunda kurulacak yeni hükümette yer almayacağını bildirdi.

Şii lider, meclisin üzerinde çalıştığı yeni seçim ve seçim komiserliği yasası çalışmalarında da yer almayacaklarını duyurdu.

Dün istifasını açıklayan Irak Başbakanı Abdulmehdi, istifa dilekçesini bugün Meclis'e göndermişti. Abdulmehdi, hükümetin istifasının ülkede yaşanan krize çözüm bulunması açısından önemli olduğunu dile getirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'nın Libya'da artan nüfuzu ABD politikasını değişime zorluyor
Demokratların başkan adaylığı yarışı karışık ve belirsiz
Zaman İran'ın aleyhine işliyor
AB'nin iç sorunları derinleşiyor
Suudi Arabistan'da ulema ile siyasi otorite arasındaki rekabet

Benzer haberler

Sadr yeni hükümette yer almayacağını duyurdu

Sadr yeni hükümette yer almayacağını duyurdu

Irak'ta Başbakan Abdulmehdi istifasını Meclis'e sundu

Irak'ın Kerkük kentindeki patlamalarda 16 kişi yaralandı

Irak'ta Sünniler ilk defa hükümet karşıtı gösterilere destek verdi

Irak'ta Sünniler ilk defa hükümet karşıtı gösterilere destek verdi

Irak'ta Haşdi Şabi milis gücü gösterilerin bastırılmasında rol almadıklarını açıkladı

Irak'ta Haşdi Şabi milis gücü gösterilerin bastırılmasında rol almadıklarını açıkladı
Irak'ın Zikar ve Necef kentindeki gösterilerde 25 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

Irak'ın Zikar ve Necef kentindeki gösterilerde 25 kişi öldü, 43 kişi yaralandı