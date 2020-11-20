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Dünya

Sadakataşı Derneği, İdlib'de 100 briket evin temelini attı

Sadakataşı Derneği, İdlib'e bağlı Kefer Lusin'de 100 konuttan oluşan 11. briket ev bölgesinin temel atımını gerçekleştirdi.

Hanife Sevinç   | 20.11.2020
Sadakataşı Derneği, İdlib'de 100 briket evin temelini attı

İstanbul

Sadakataşı Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Suriye'de yaşanan saldırılardan kaçarak, güvenli bölge olarak gördükleri Türkiye sınırına sığınan mülteciler için başlatılan briket evler projesi devam ediyor. 

İdlib'e bağlı Kefer Lusin'de buluna acil yardım ekibi 100 evden oluşan 11. etap briket evlerin temel atımını yaptı.

Sadakataşı Derneği bugüne kadar Suriyeli mültecilerin barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak için 2 bin briket evin yapımı tamamlandı. İnşa edilen evlerle birlikte mülteci aileler çadırlardan kurtularak kalıcı konutlara kavuştu.

Cami ve okullar da yapılıyor

Sadakataşı tarafından Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere inşa edilen briket evler, beton çatılardan oluşuyor. 1+1 şeklinde tasarlanan evler 24 metrekarelik alandan oluşuyor. Evlerde yaşayan mülteci ailelerin ibadethane ve sosyal alan ihtiyacının giderilmesi için okullar, camiler ve parklar da inşa ediliyor.

Derneğin Genel Başkanı Kemal Özdal, ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla ve İçişleri Bakanlığının öncülüğünde İdlib'de başlattıkları briket ev çalışması kapsamında 10 farklı bölgede inşa edilen 2 bin evin hizmete girdiğini söyledi. Özdal, proje kapsamında 5 bin aileyi briket eve kavuşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

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