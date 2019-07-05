Euro
6.32
Dolar
5.61
BIST 100
99,942.91
Altın
1,413.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

'S-400 anlaşması planlandığı gibi ilerliyor'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Kremlin sözcüsü olarak olarak S-400 anlaşmasının planlandığı gibi devam ettiğini teyit edebilirim." dedi.

Emre Gürkan Abay   | 05.07.2019
'S-400 anlaşması planlandığı gibi ilerliyor'

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemleri alımına ilişkin, “Kremlin sözcüsü olarak olarak S-400 anlaşmasının planlandığı gibi devam ettiğini teyit edebilirim.” dedi.

Peskov, S-400’lerin sevkiyatına gelecek hafta başlanacağına yönelik açıklamaları değerlendirdi.

Teslimat sürecinin planlandığı gibi devam ettiğini belirten Peskov, “Kremlin sözcüsü olarak olarak S-400 anlaşmasının planlandığı gibi devam ettiğini teyit edebilirim.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, S-400’lerin teslimat takvimine ilişkin dün yaptığı açıklamada, “Tarihi şimdi ben söylemeyeyim ama temmuzun ikinci haftası geldiğinde göreceksiniz.” demişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran’ın uranyum zenginleştirme kararı ve muhtemel sonuçları
Afganistan barışı Afganların elinde: 'Ya hep ya hiç' politikası
Suudi Arabistan-ABD ilişkilerinin sorunlu doğası
Avrupa Birliği'nde son söz ve karar Batı'nın
İsrail siyaseti çıkmaza sürükleniyor

Benzer haberler

'S-400 anlaşması planlandığı gibi ilerliyor'

'S-400 anlaşması planlandığı gibi ilerliyor'

İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü

Gazprom'un değeri 95 milyar doları buldu

Ukrayna, Rus gazı sevkiyatının tümüyle durmasına hazırlanıyor

Ukrayna, Rus gazı sevkiyatının tümüyle durmasına hazırlanıyor
'S-400'de karar verildi, temmuzda ilk parti teslimat yapılacak'

'S-400'de karar verildi, temmuzda ilk parti teslimat yapılacak'
Rusya INF anlaşmasını askıya aldı

Rusya INF anlaşmasını askıya aldı