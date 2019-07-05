Euro
6.32
Dolar
5.61
BIST 100
99,942.91
Altın
1,413.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Putin, Türkiye'nin partner ülke olduğu INNOPROM'a katılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı'nı ziyaret edecek.

Emre Gürkan Abay   | 05.07.2019
Putin, Türkiye'nin partner ülke olduğu INNOPROM'a katılacak

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Türkiye’nin partner ülke olduğu Rusya'nın en önemli sanayi etkinliklerinden biri olan INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı'na katılacağı bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in, Türkiye’nin partner ülke olduğu ve 8-11 Temmuz'da Yekaterinburg’da düzenlenecek INNOPROM fuarına katılacağını söyledi.

Forum kapsamında Putin’in çeşitli etkinliklere katılacağını belirten Peskov, Rus liderin forum kapsamında düzenlenecek Küresel Üretim ve Sanayileşme Zirvesi’nde de bir konuşma yapacağını kaydetti.

INNOPROM’a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yanı sıra Türkiye’den çok sayıda yetkili ve şirket temsilcisinin katılması bekleniyor.

Varank'ın buradaki temasları kapsamında Rusya Ticaret ve Sanayi Bakanı Denis Manturov ve çok sayıda Rus yetkiliyle görüşmesi öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran’ın uranyum zenginleştirme kararı ve muhtemel sonuçları
Afganistan barışı Afganların elinde: 'Ya hep ya hiç' politikası
Suudi Arabistan-ABD ilişkilerinin sorunlu doğası
Avrupa Birliği'nde son söz ve karar Batı'nın
İsrail siyaseti çıkmaza sürükleniyor

Benzer haberler

Putin, Türkiye'nin partner ülke olduğu INNOPROM'a katılacak

Putin, Türkiye'nin partner ülke olduğu INNOPROM'a katılacak

Rusya INF anlaşmasını askıya aldı

Putin G20 temaslarını değerlendirdi

Putin: Geçen yıl Türkiye ve Rusya ikili ticaret hacmi yüzde 15 arttı

Putin: Geçen yıl Türkiye ve Rusya ikili ticaret hacmi yüzde 15 arttı
Putin ve Trump G20'de görüştü

Putin ve Trump G20'de görüştü
Rusya 'yenilmez' silahlarını bekliyor

Rusya 'yenilmez' silahlarını bekliyor