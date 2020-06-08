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Dünya, Koronavirüs

Ryanair'ın CEO'su Michael O'Leary'den karantina uygulamasına tepki

İngiliz hava yolu şirketi Ryanair'ın Üst Yöneticisi O'Leary, İngiliz hükümetinin ülkeye gelecek yolculara 2 hafta boyunca karantina zorunluluğu getirmesinin sadece gösteriden ibaret olduğunu savundu.

Gökhan Kurtaran   | 08.06.2020
Ryanair'ın CEO'su Michael O'Leary'den karantina uygulamasına tepki

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiliz hava yolu şirketi Ryanair'ın Üst Yöneticisi (CEO) Michael O'Leary, İngiliz hükümetinin ülkeye gelecek yolculara 2 hafta boyunca karantina zorunluluğu getirmesinin sadece gösteriden ibaret olduğunu savundu.

O'Leary, İngiliz yayın kurumu BBC'ye değerlendirmelerde bulundu.

O'Leary, "İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan sizi, olmaz ama, aradıklarında markette, sahilde ya da golf sahasında olabilirsiniz. Size dair sahip olacakları tek bilgi telefon numaranız." ifadelerini kullandı.

İngiliz İçişleri Bakanlığı'nın bile ülkeye gelecek yolcuların 14 gün karantinada tutulmasının denetlenemeyeceğinin farkında olduğunu belirten O'Leary, bunun bir karantinadan çok politik gösteri olduğunu savundu.

İngiliz hükümetinin söz konusu düzenlemesine göre, İngiltere'ye bugünden itibaren gelecek yolcuların 2 hafta boyunca karantinada kalması gerekiyor. Bu kurala uymayanlara bin sterlin para cezası verilebilecek.

Düzenlemeye göre, İngiltere'ye gelecek yolcuların 2 hafta boyunca hangi adreste karantinada kalacaklarını, telefon numaraları ile birlikte güvenlik güçlerine bildirmesi gerekecek.

İngiltere'nin önde gelen seyahat ve konaklama şirketleri, geçen hafta turistlere 2 hafta boyunca karantina uygulanmasının turist akışını tamamen bitirebileceği uyarısı yapmıştı.

İngiltere'nin en büyük havaalanı işletmecisi Swissport'un yöneticisi Jason Holt, 2 haftalık karantina uygulamasının turizm endüstrisine büyük darbe vuracağını belirtmişti.

British Airways'in sahibi olan İspanyol IAG'nin Üst Yöneticisi Willie Walsh ise İngiliz hükümetinin 2 haftalık karantina uygulanması yönündeki kararını yargıya taşıyabileceklerini söylemişti.

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