Dolar
18.25
Euro
18.20
Altın
1,702.48
ETH/USDT
1,620.50
BTC/USDT
20,300.00
BIST 100
3,426.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ryanair, Macaristan üzerinden yapılan bazı uçuşları iptal etti

İrlandalı düşük maliyetli hava yolu şirketi Ryanair, Macaristan hükümeti ile yaşadığı anlaşmazlıktan dolayı Macaristan üzerinden 8 rotaya yaptığı uçuşları iptal ederken, diğer 7 rotada ise uçuşları azaltma kararı aldı.

Mehmet Yılmaz   | 13.09.2022
Ryanair, Macaristan üzerinden yapılan bazı uçuşları iptal etti

Budapest

İrlanda firması Ryanair Üst Yöneticisi (CEO) Michael O'Leary, Budapeşte'de düzenlediği basın toplantısında, Ryanair'e kesilen cezaya ve Macaristan hükümetinin hava yollarına yönelik getirdiği vergi kararına tepki gösterdi.

O'Leary, Macaristan hükümetinin ekstra kar ettiği gerekçesiyle hava yolu şirketlerine ekstra vergi yükümlülüğü getirdiğini ama Kovid-19 nedeniyle hava yolu şirketlerinin 2 yıl boyunca zarar ettiğini söyledi.

Ekstra verginin, şirketinin Macaristan'a yönelik yatırımlarını da etkileyeceğini vurgulayan O'Leary, 2023'te yolcu sayısının 4,5 milyondan 5 milyon taşıma yönünde plan yaptıklarını ama vergi nedeniyle bu rakamlara ulaşılmasının imkansız olduğunu söyledi.

Yeni verginin yürürlükte kaldığı sürece Macaristan'da yeni havalimanlarına uçuş yapmayacaklarını da belirten O'Leary, Macaristan üzerinden 8 rotaya yapılan uçuşları tamamen iptal etme, diğer 7 rotada ise uçuşları azaltma kararı aldıklarını söyledi.

Macaristan'da tüketicinin korunması kanununu ihlal etme suçundan Ryanair'e kesilen 300 milyon Macar forinti (777 bin dolar) cezayı temyize götürdüklerini de belirten O'Leary, kararın aleyhlerine çıkması durumunda olayı Avrupa Birliği (AB) mahkemesine taşıyacaklarını vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de midibüs ile dolmuşun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Marmaris'te ormanı yakan sanık için 20 yıla kadar hapis cezası istendi
Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk vefat etti
Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 6 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor

Benzer haberler

Ryanair, Macaristan üzerinden yapılan bazı uçuşları iptal etti

Ryanair, Macaristan üzerinden yapılan bazı uçuşları iptal etti

Türkçe, Macaristan’daki bazı liselerde seçmeli ders oldu

Trabzonspor, Avrupa'da galibiyet özlemine son veremedi

Macaristan'da kamu binalarında ısıtma 18 dereceyle sınırlandırılacak

Macaristan'da kamu binalarında ısıtma 18 dereceyle sınırlandırılacak
Macaristan Başbakanı Orban, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını eleştirdi

Macaristan Başbakanı Orban, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını eleştirdi
'Kazanarak başlamak ve gruptan çıkmak istiyoruz'

'Kazanarak başlamak ve gruptan çıkmak istiyoruz'
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet