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Kiev'de sirenler çalıyor
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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı İstanbul'da protesto edildi

Fatih Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelen Ukrayna vatandaşları ve Kırımlılardan oluşan grup, Ukrayna bayrakları ile Rusya ve saldırı karşıtı dövizler taşıyarak, sloganlar attı.

Mehmet Ali Derdiyok, Ali Cevahir Aktürk   | 26.02.2022
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı İstanbul'da protesto edildi Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

İstanbul

Gruptakiler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına son vermesini istedi.

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı Anzhala Pelit, yakınlarından haber alamadıklarını söyledi. Ukrayna için yardım isteyen Pelit, herkesin Rusya'dan korktuğunu ve bu yüzden bir şey yapılmadığını belirtti.

Dil eğitimi için Türkiye'de bulunan Ukraynalı Farida Ahaieva da ailesi için endişelendiğini söyledi.

Ukrayna'daki annesiyle görüştüğünü anlatan Ahaieva, annesinin kendisine "En azından sen güvendesin." dediğini aktardı.

Ahaieva, dünyanın sustuğunu, hiç kimsenin bir şey yapmadığını söyledi.

Kadıköy'deki eylem

Kadıköy'de de Devrimci Sosyalist İşçi Partisinden (DSİP) bir grup da Süreyya Operası'nın önünde toplandı.

"Putin'in Ukrayna savaşına hayır" yazılı pankart açan grup, sloganlar atarak Rusya'ya tepki gösterdi.

Burada yapılan basın açıklamasında, Ukrayna'ya gelişigüzel saldırılar gerçekleştiren Rusya'nın, uluslararası hukuku ve insan haklarını çiğnediği ifade edildi.

Ukrayna ile dayanışma içerisinde olunduğu belirtilen açıklamada, saldırıya tepki gösteren Rus halkına da destek verildiği kaydedildi.

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