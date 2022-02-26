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Spor, Rusya-Ukrayna krizi

Gürcü basketbolcu Shengelia, Rusya'yı protesto ederek CSKA Moskova'dan ayrıldı

Gürcü basketbolcu Tornike Shengelia, Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan Rusya'yı protesto etmek amacıyla takımı CSKA Moskova'dan ayrıldığını açıkladı.

Mutlu Demirtaştan   | 26.02.2022
Gürcü basketbolcu Shengelia, Rusya'yı protesto ederek CSKA Moskova'dan ayrıldı

İstanbul

Shengelia, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini protesto etmek amacıyla ayrılma kararı aldım. Rus ordusunun takımı CSKA Moskova'da oynamaya devam etmemin mümkün olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ailesiyle İspanya'ya dönmesi beklenen 30 yaşındaki Shengelia, Facebook'taki profil fotoğrafına Ukrayna bayrağı koyarak "Ukrayna için dua ediyorum, güçlü kalın." paylaşımını yaptı.

Forvet pozisyonunda görev yapan Shengelia, 2020'de İspanya'nın Baskonia takımından CSKA Moskova'ya transfer olarak 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan tecrübeli basketbolcu, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova formasıyla 12,7 sayı, 4,7 ribaunt ve 2,5 asist ortalamaları yakalamıştı.

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