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Dünya

Rusya'nın saldırısında öksüz kalan İdlibli kardeşler yoğun bakımda

Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Suriye'nin İdlib ilindeki Marratinnuman ilçesine önceki gün düzenlediği hava saldırısında ağır yaralanan, anne ve babalarını kaybederek öksüz kalan Betül ve kardeşi Ahmet Adil, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Burak Karacaoğlu,Eşref Musa,Adham Kako   | 24.07.2019
Rusya'nın saldırısında öksüz kalan İdlibli kardeşler yoğun bakımda

İdlib

Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Suriye'nin İdlib ilindeki Marratinnuman ilçesine önceki gün düzenlediği hava saldırısında ağır yaralanan, anne ve babalarını kaybederek öksüz kalan Betül ve kardeşi Ahmet Adil, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Rusya'ya ait savaş uçaklarının, önceki gün İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Marratinnuman ilçesinde yer alan pazar yerine düzenlediği saldırıda en az 39 sivil yaşamını yitirmişti.

Anne ve babalarını kaybettikleri saldırıda ağır yaralanan 5 yaşındaki Betül ve 3 yaşındaki kardeşi Ahmet Adil, Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerince İdlib'deki hastaneye kaldırıldı.

Betül, ezilme sonucu böbrek yetmezliği riskiyle karşı karşıya kalırken, kardeşi Ahmet de sol gözünden yaralandı.

"Şu an yoğun bakımdalar"

Çocukların tedavisini üstlenen Dr. Abdussamed Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük kardeşlerin enkazdan yaklaşık 4 saat sonra çıkarılarak hastaneye getirildiğini söyledi.

Süleyman, "Çocuklar hastaneye ilk geldiklerinde durumları çok kötüydü. Şuurlarını kaybetmişlerdi. Burada gerekli işlemleri yaptık. Şu an yoğun bakımdalar. Durumları çok şükür stabil." dedi.

Betül'ün sağ el ve ayağında kırıklar olduğunu belirten Süleyman, kız çocuğunun ezilme sonucu böbrek yetmezliği riskiyle karşı karşıya bulunduğunu kaydetti.

Süleyman, Ahmet'in de vücudunun farklı bölgeleri ve sol gözünden yaralandığı bilgisini paylaştı.

Bu tarz saldırılar sonrası oldukça zor şartlarda çalıştıklarını dile getiren Süleyman, "Saldırılardan sonra sağlık kadromuz çok yoğun çalışıyor. Onlarca yaralı ve ölü geliyor. İmkanlarımız yetersiz, daha fazlasına ihtiyacımız var. Endişe ve korku içinde çalışıyoruz. Bu yavruların bir an önce iyileşmeleri bizim şu anki tek dileğimiz." ifadelerini kullandı.

Çocukların kuzeni İbrahim Tuma, "Bu küçük yavrular öksüz kaldı. Bu şartlarda İdlib'de yaşam mücadelesi vermek çok zor." diye konuştu.

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