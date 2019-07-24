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Dünya

Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşının sağlık durumu iyi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneyinde kaçırılan 4 Türk vatandaşının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Adam Abu Bashal   | 24.07.2019
Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşının sağlık durumu iyi

Abuja

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Nijerya'nın İlorin eyaletinde kimliği belirsiz kişilerce kaçırılan 4 Türk vatandaşının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ülkenin Kwara eyaletinde geçen cuma akşamı 4 Türk vatandaşı kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı.

Kaçırılan Türk vatandaşlarının kurtarılmaları için çalışmalar sürüyor.

Nijerya açıklarında silahlı kişiler, geçen hafta da 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak, 10 Türk gemiciyi kaçırmıştı.

Ülkede kaçırılan Türk vatandaşı sayısı 14'e yükselmişti.



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