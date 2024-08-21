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Dünya

Rusya'nın Murmansk bölgesindeki sivil uçuşlar İHA tehlikesi nedeniyle durduruldu

Rusya'nın kuzeyindeki Murmansk bölgesinde, insansız hava aracı (İHA) tehlikesi nedeniyle havalimanlarındaki sivil uçuşların durdurulduğu bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Rusya'nın Murmansk bölgesindeki sivil uçuşlar İHA tehlikesi nedeniyle durduruldu

Moskova

Rusya Federal Havacılık Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan yazılı açıklamada, sivil uçakların güvenliği nedeniyle Murmansk'ta havalimanlarındaki uçuşların geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Murmansk Valisi Andrey Çibis de yaptığı yazılı açıklamada, bölgede İHA tehlikesinin tespit edildiğini belirterek, "Güvenliği artırmak için gerekli tüm önlemler alınmıştır." ifadesini kullandı.

Finlandiya sınırında bulunan Murmansk, Ukrayna sınırına yaklaşık 2 bin kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Bu arada, Rus sosyal medya sitelerinde yer alan görüntülerde, bölgede uçan bir kamikaze İHA'nın imha edildiği görüldü.

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