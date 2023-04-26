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Dünya

Rusya'nın Murmansk bölgesinde "Mig-31" tipi savaş uçağı düştü

Rusya'nın Murmansk bölgesinde "Mig-31" tipi savaş uçağının, eğitim uçuşu esnasında düştüğü bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Rusya'nın Murmansk bölgesinde "Mig-31" tipi savaş uçağı düştü

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mig-31 tipi savaş uçağının, planlı eğitim uçuşu yaparken Murmansk'ta yerleşim yerlerine uzak bir bölgeye düştüğü belirtildi.

Mürettebatın fırlatma koltuğuyla uçaktan atladığı kaydedilen açıklamada, ilk belirlemelere göre kazada ölen olmadığı aktarıldı.

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