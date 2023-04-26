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Dünya

Ekvador'da yenilenen Türkiye Cumhuriyeti Parkı açıldı

Ekvador'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkısıyla yenilenen Türkiye Cumhuriyeti Parkı'nın açılışı yapıldı.

Sinan Doğan  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Ekvador'da yenilenen Türkiye Cumhuriyeti Parkı açıldı

Bolivar

Açılış töreni, Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi ve Ekvador'da meydana gelen doğal afetlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Makbule Başak Yalçın, iki ülke milli marşlarının okunmasının ardından yaptığı konuşmada, yaklaşık 900 metrekarelik alanda 2017'de hizmete giren parkın Türkiye'yi ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü temsil ettiğini söyledi.

Katkıları nedeniyle başta TİKA olmak üzere kurumlara teşekkür eden Yalçın, Atatürk'ün parktaki anıtını süsleyen "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" sözünün Türk dış politikasına ışık tuttuğunu ve bugün her zamankinden daha da önem kazandığını dile getirdi.

Kito Belediye Başkanı Santiago Guarderas da depremde yaşanan kayıplar için Ekvador'un dayanışma ve başsağlığı dileklerini ileterek, Türkiye Cumhuriyeti Parkı'nın yenilenmesine verdiği destek için Kito Büyükelçiliğine ve TİKA'ya teşekkür etti.

Törene, Ekvador Milli Savunma Bakan Yardımcısı Rafael Poveda, Ekvador Dışişleri Bakanını temsilen Asya, Afrika ve Okyanusya'dan Sorumlu Bakanlık Müsteşarı Büyükelçi Lautaro Pozo, Kito Belediyesi Sağlık Sekreteri Francisco Viteri, TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Daire Başkanı Dursun Ali Yaşacan, TİKA Bogota Ofisi Koordinatörü Ersin Çopur, TİKA Latin Amerika Uzmanı Orhun Kerem Salman, Azerbaycanlı vatandaşlar, İsrail, Japonya, Meksika, Küba, El Salvador, Panama, Şili, Dominik Cumhuriyeti, Çin, Avrupa Birliği, Uruguay ve İran'ın da aralarında bulunduğu büyükelçiliklerin mensupları katıldı.

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