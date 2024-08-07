Dolar
33.47
Euro
36.63
Altın
2,389.56
ETH/USDT
2,351.50
BTC/USDT
54,766.00
BIST 100
10,024.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Muğla'nın Milas ilçesi Sekköy mevkisindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
logo
Dünya

Rusya'nın Kursk bölgesinde çatışmalar nedeniyle acil durum ilan edildi

Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınında bulunan Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksey Smirnov, Rus ve Ukrayna askeri güçleri arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle bölgede acil durum ilan edildiğini bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Rusya'nın Kursk bölgesinde çatışmalar nedeniyle acil durum ilan edildi

Moskova

Smirnov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik dün başlattığı saldırıların ardından oluşan durumla ilgili bilgi verdi.

Durumun "zor" ancak kontrol altında olduğunu belirten Smirnov, "Düşman birliklerinin Kursk bölgesine girmesinin sonuçlarını ortadan kaldırmak için bölgede 7 Ağustos itibarıyla acil durum ilan etme kararı aldım." ifadesini kullandı.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Ukrayna askerlerinin bölgeye saldırısında yaralı kişi sayısının 31'e çıktığını açıkladı.

Olay

Ukrayna ordusunun dün Rus toprağı Kursk bölgesine yönelik başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışma yaşanıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesine saldıran Ukrayna ordusuna ait birlikleri kayba uğrattıklarını ve karşı operasyonun devam ettiğini duyurmuştu.

Ülkenin Sağlık Bakanlığı da Ukrayna askerlerinin bölgeye saldırısında 6'sı çocuk 24 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kursk Bölgesi Vali Vekili Smirnov ise Rusya-Ukrayna sınırında saldırılara uğrayan yerleşim birimlerinden sivilleri tahliye etmeye başladıklarını ve bölgeden bir günde yüzlerce sivilin tahliye edildiğini belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenlik yetkilileri ile Kursk bölgesindeki duruma ilişkin toplantı yapmış, Rus hükümetinden sivillere gerekli desteğin sağlanması konusunda gerekli adımları atma talebinde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bingöl'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Suluova'da Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin vatandaşlarından nikah ücreti alınmayacak
Sinop'ta evleri baraj altında kalan 42 aile için yapılan yeni konutlar kurayla verildi
Pendik'te İETT otobüsünün binaya çarptığı kazada 6 yolcu yaralandı
Türkiye, Güney Afrika'nın UAD nezdinde açtığı davaya müdahillik başvurusuna ilişkin açıklama yaptı

Benzer haberler

Rusya'nın Kursk bölgesinde çatışmalar nedeniyle acil durum ilan edildi

Rusya'nın Kursk bölgesinde çatışmalar nedeniyle acil durum ilan edildi

İngiltere Başbakan Yardımcısı Rayner: Sokaklarımızda haydutluğun hiçbir mazereti olamaz

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Rusya'nın işgalini unutmadıklarını bildirdi

Putin, Rus güvenlik yetkilileriyle Kursk bölgesindeki durumu değerlendirdi

Putin, Rus güvenlik yetkilileriyle Kursk bölgesindeki durumu değerlendirdi
Danimarka Başbakanı Frederiksen'e saldıran kişi 4 ay hapsin ardından sınır dışı edilecek

Danimarka Başbakanı Frederiksen'e saldıran kişi 4 ay hapsin ardından sınır dışı edilecek
Rus ve Ukrayna orduları iki gündür Rusya'nın Kursk bölgesinde yoğun çatışıyor

Rus ve Ukrayna orduları iki gündür Rusya'nın Kursk bölgesinde yoğun çatışıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet