Euro
6.39
Dolar
5.78
BIST 100
101,922.10
Altın
1,493.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya'dan, Netanyahu'nun 'ilhak' vaadine tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail'in bölgedeki gerginliği artmasına ve Arap komşuları ile barışın sağlanması ile ilgili umutlarının baltalanmasına neden olacak planlarına yönelik endişelerimizi paylaşıyoruz." denildi.

Dmitri Chirciu   | 11.09.2019
Rusya'dan, Netanyahu'nun 'ilhak' vaadine tepki

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadi değerlendirildi.

Netanyahu'nun Ürdün Vadisi ile ilgili açıklamalarının, Arap dünyası tarafından olumsuz karşılandığı kaydedilen açıklamada, "İsrail’in bölgedeki gerginliği artmasına ve Arap komşuları ile barışın sağlanması ile ilgili umutların baltalanmasına neden olacak planlarına yönelik endişelerimizi paylaşıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Filistin-İsrail meselesinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları, Madrid prensipleri ve Arap Barış İnisiyatifi çerçevesinde çözülmesi gerektiğine işaret edildi.

Netanyahu'nun ilhak vaadi

Netanyahu, 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi düzenlediği basın toplantısında, yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" dile getirmişti.

Netanyahu, 9 Nisan'daki genel seçimler öncesi seçimi kazanıp koalisyon hükümetini kurması halinde yine aynı vaatte bulunmuştu. ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etmeye "hakkı olduğunu" iddia ederek, Netanyahu'ya destek vermişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Riyad'ın ekonomik hamlesi bölgeye ne getirecek?
İnternetten öğrenilen asılsız sağlık haberleri sağlığımızı tehdit ediyor
Trump'tan 2020 mesajı: Şahinsiz kabine, yumuşak dış politika
Sürdürülebilir bir Sıfır Atık Projesi için neler gerekli?
Belçika’da Müslümanlara okul yasağı

Benzer haberler

Rusya'dan, Netanyahu'nun 'ilhak' vaadine tepki

Rusya'dan, Netanyahu'nun 'ilhak' vaadine tepki

AB'den Netanyahu'nun 'ilhak' vaadine tepki

Netanyahu'dan İsrail vatandaşı Filistinlilere dair skandal açıklamalar

'Filistin davası, Arapların en temel meselesidir'

'Filistin davası, Arapların en temel meselesidir'
Türkiye'den Netanyahu'nun seçim vaadine sert tepki

Türkiye'den Netanyahu'nun seçim vaadine sert tepki
İİT Netanyahu'nun seçim vaadini görüşmek üzere olağanüstü toplanacak

İİT Netanyahu'nun seçim vaadini görüşmek üzere olağanüstü toplanacak