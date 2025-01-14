Dolar
35.50
Euro
36.40
Altın
2,663.83
ETH/USDT
3,206.30
BTC/USDT
96,473.00
BIST 100
9,679.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya'dan Google'a 8 milyar ruble ceza

Rusya'da, daha önce verilen cezaları ödemediği gerekçesiyle Google'a 8 milyar ruble (yaklaşık 78 milyon dolar) ceza verildi.

Emre Gürkan Abay  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
Rusya'dan Google'a 8 milyar ruble ceza

Moskova

Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

Platformun daha önce verilen para cezalarını ödemediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Google'ın 8 milyar ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede Google'ın yanı sıra Apple, X, Instagram ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle para cezaları verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli basketbolcu Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü hakkında yakalama kararı
İletişim Başkanı Altun, Suriye Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub el-Ömer ile telefonda görüştü
Öğrenciler, Gazze'ye yönelik duygularını 15 metrelik tuvale yansıttı
Reyhanlı'daki terör saldırısının faillerinden Mohammad Dib Korali tutuklandı
Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Benzer haberler

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e göre, Avrupa'daki özgürlükler Rusya yüzünden tehlikede

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e göre, Avrupa'daki özgürlükler Rusya yüzünden tehlikede

NATO, Baltık Denizi'ndeki telekomünikasyon kablolarını korumak için misyon başlatıyor

Rusya'dan Google'a 8 milyar ruble ceza

Rus gemicilik şirketi Sovcomflot, ABD yaptırımlarının ilave zorluklar oluşturduğunu belirtti

Rus gemicilik şirketi Sovcomflot, ABD yaptırımlarının ilave zorluklar oluşturduğunu belirtti
ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'a göre, Biden döneminde ülke tarihinin en kötü dönemi yaşandı

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'a göre, Biden döneminde ülke tarihinin en kötü dönemi yaşandı
AB'den Ukrayna'ya 148 milyon avroluk yeni insani yardım paketi

AB'den Ukrayna'ya 148 milyon avroluk yeni insani yardım paketi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet