Rusya'dan Filistin ve İsrail'e itidal çağrısı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze’de yaşanan son İsrail saldırılarının ardından, Filistin ve İsrail'e itidal çağrısında bulundu.
Moskova
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, çatışmanın taraflarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına dayanarak bir çözüm bulmaya çalışması gerektiğini ifade etti.
Peskov, "Her iki tarafı da itidale çağırıyoruz. Sivil kayıpların artması ve ayrım gözetmeksizin sivillerin bombalanmasından endişe ediyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.