Pakistan Başbakanı Han: Gazze ve Filistin'in yanında duruyoruz
Pakistan Başbakanı Han, "Ben Pakistan Başbakanıyım ve biz, Gazze ve Filistin'in yanında duruyoruz." ifadelerini kullanarak Filistin'e destek mesajı verdi.
İslamabad
Pakistan Başbakanı İmran Han, sosyal medya hesabından ABD'li düşünür Noam Chomsky’den alıntı ile Filistin’e destek mesajı paylaştı.
I am PM of Pakistan and #WeStandWithGaza #WeStandWithPalestine pic.twitter.com/0Gpb9DxjJG— Imran Khan (@ImranKhanPTI) May 12, 2021
Mesajında Han, "Ben Pakistan Başbakanıyım ve biz, Gazze ve Filistin'in yanında duruyoruz." ifadelerini kullanırken, ABD'li düşünür Noam Chomsky’den de şu alıntıya yer verdi:
"Siz suyumu alıyorsunuz, zeytin ağaçlarımı yakıyorsunuz, evimi yıkıyorsunuz, işimi alıyorsunuz, toprağımı çalıyorsunuz, babamı hapsediyorsunuz, annemi öldürüyorsunuz, ülkemi bombalıyorsunuz, hepimizi aç bırakıyorsunuz, hepimizi aşağılıyorsunuz ama beni suçlayın: roket attım."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.