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Dünya

Rusya'dan Facebook ve Telegram’a 27 milyon ruble para cezası

Rus mahkemesi, sosyal medya platformlarından Facebook’a idari ihlal nedeniyle 17 milyon ruble, Telegram mesajlaşma uygulamasına 10 milyon ruble para cezası verdi.

Emre Gürkan Abay   | 10.06.2021
Rusya'dan Facebook ve Telegram’a 27 milyon ruble para cezası

Moskova

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Telegram ve Facebook aleyhine açtığı davalar, başkent Moskova'daki Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'da yasaklanan içeriklere Facebook ve Telegram üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketlerin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Facebook’a 17 milyon, Telegram’a ise 10 milyon ruble para cezası verdi.

Roskomnadzor, daha önce de benzer gerekçelerle YouTube, Instagram, TikTok gibi sosyal medya platformları aleyhine davalar açmıştı.

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