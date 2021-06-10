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Dünya

Fitch: Salgında güçlü küresel talep gelişmekte olan ekonomilerdeki ihracatçılara yardımcı oldu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip koronavirüs salgını süresince güçlü küresel talebin gelişmekte olan ekonomilerdeki ihracatçılara yardımcı olduğunu belirtti.

Gökhan Kurtaran   | 10.06.2021
Fitch: Salgında güçlü küresel talep gelişmekte olan ekonomilerdeki ihracatçılara yardımcı oldu

London, City of

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince güçlü küresel talebin gelişmekte olan ekonomilerdeki ihracatçılara yardımcı olduğunu belirtti.

Fitch'ten yapılan açıklamada, geçen yıl küresel ürün talebindeki artışın bazı gelişen ekonomilerin cari açıklarının kapatılması için destekleyici olduğu ancak salgın sonrasında talep kalıplarının normalleşmesiyle bu durumun devam etmeyebileceği belirtildi.

Salgın süresince güçlü küresel talebin gelişmekte olan ekonomilerdeki ihracatçılara yardımcı olduğu aktarılan açıklamada, ABD'deki teşvik desteğinin, ABD'nin mal talebini orantısız bir şekilde artırdığı, Kovid-19 sosyal mesafe önlemlerinin ise ABD'nin hizmet tüketimini kısıtladığı kaydedildi.

Açıklamada, gelişmiş ekonomilerin salgın kısıtlamalarını azaltmasıyla gelişen ekonomilerin cari hesaplarındaki bakiyelerin iyileşmesinin zamanla gevşemesinin olası olduğu belirtildi.

Gelişmiş ekonomilerdeki kısıtlamaların azaltılmasının tüketici harcamalarının ithal ürünlerden yerli ürünlere kaymasına neden olabileceği aktarılan açıklamada, "Bu da gelecek dönemde gelişmekte olan ekonomilerin ihracat büyümesinin daha ılımlı bir hal almasına neden olabilir." denildi.

Salgına ilişkin konuların gelişen ekonomilerdeki seyahat ve turizm gibi sektörlerdeki toparlamayı geciktirebileceği belirtilen açıklamada, gelişen ekonomilerdeki uluslararası turist sayısında son dönemde bir miktar artış görülmesine karşın sayının halen salgın öncesi dönemin altında olduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fitch Ratings Ekonomi Bölümü Direktörü Robert Sierra, "Ticaret tarafındaki artışın büyük kısmı Batılı tüketicilerin elektronik ürünleri stoklaması ve hükümetlerin tıbbi ekipman satın alması nedeniyle Doğu Asya'dan yapılan ihracattan kaynaklandı." ifadesini kullandı.

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