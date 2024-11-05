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Dünya

Rusya'dan Apple'a 3,6 milyon ruble ceza

Rusya'da, bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle Apple'a 3,6 milyon ruble (yaklaşık 37 bin dolar) ceza verildi.

Emre Gürkan Abay  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
Rusya'dan Apple'a 3,6 milyon ruble ceza

Moskova

Apple aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

Bu platformda bazı yasaklı içeriklere erişim engellenmediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Apple'ın 3,6 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede Google, TikTok ve Telegram gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.

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