Euro
6.25
Dolar
5.69
BIST 100
103,463.50
Altın
1,504.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
logo
Dünya

Rusya'dan ABD'ye protesto notası

Rusya, ABD'de bulunan Rus milletvekilinin FBI tarafından sorgulanması nedeniyle protesto notası verdi.

Emre Gürkan Abay   | 06.10.2019
Rusya'dan ABD'ye protesto notası

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus milletvekili İnga Yumaşeva’nın New York Havalimanı'nda gözaltına alındığı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri tarafından sorguya çekildiği belirtildi.

Yumaşeva’nın, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da ABD Kongresi ile ilişkileri koordine etmekle görevli olduğunun anımsatıldığı açıklamada, “ABD yönetiminin adımları nedeniyle protesto notası verdik. Söz konusu adım, Rusya-ABD ilişkilerini daha da bozma amacı taşıyan, Rusya ve temsilcilerine yönelik bir başka düşmanca eylemdir.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu eylem nedeniyle Moskova’nın “derin bir öfke” duyduğuna işaret edilerek “Washington’da karar alanlar, Rusya ile ilişkilerin sistematik bir şekilde kötüleştirilmesinin nasıl sonuçlanabileceğini düşünmelidir. Bu tür bir politika sağgörüsüz ve tehlikelidir.” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin de söz konusu olayı "provokasyon" olarak nitelendirerek "ABD'nin adımı, uluslararası sorumlulukların bir başka ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, yaptığı açıklamada, “Fort Ross Diyalog Forumu”na katılmak üzere ABD’ye giden Yumaşeva’nın New York Havalimanı'nda gözaltına alınarak FBI tarafından sorguya çekildiğini söylemişti. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna krizinde formül karmaşası
Orta Doğu’da oyun değiştirici hamle olarak ARAMCO saldırıları
Hong Kong'un siyasi ve ekonomik belirsizliği
CFA: Fransa'nın Afrika'daki yeni sömürgecilik anlayışı
Demokratların azil satrancı Trump'ın ikinci dönem şansını artırabilir

Benzer haberler

Rusya'dan ABD'ye protesto notası

Rusya'dan ABD'ye protesto notası

Kuzey Kore'den ABD'ye müzakere resti

ABD'den Tel Abyad'da devriye

Hong Kong'da maske yasağı protestoları sürüyor

Hong Kong'da maske yasağı protestoları sürüyor
'Kuzey Kore'nin açıklamaları görüşmenin ruhunu yansıtmıyor'

'Kuzey Kore'nin açıklamaları görüşmenin ruhunu yansıtmıyor'
Kuzey Kore ile ABD nükleer görüşmeleri İsveç'te başladı

Kuzey Kore ile ABD nükleer görüşmeleri İsveç'te başladı