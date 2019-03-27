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Dünya, Venezuela

Rusya'dan ABD'ye cevap: Öncelikle ABD'nin Suriye'den çıkması gerekiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Birisine bir yerden çıkmasıyla ilgili tavsiyelerde bulunmadan önce ABD'nin kendisinin Suriye'den çıkması gerekiyor." dedi.

Dmitri Chirciu   | 27.03.2019
Rusya'dan ABD'ye cevap: Öncelikle ABD'nin Suriye'den çıkması gerekiyor

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Moskova'yı hedef alan "Rusya'nın Venezuela'dan çıkması gerek" sözlerini eleştirerek, öncelikle ABD'nin Suriye'den çıkması gerektiğini söyledi.

Zaharova, Pervıy Kanalı'nda, Trump'ın Venezuela ile ilgili sözlerini değerlendirdi.

ABD'nin uluslararası topluma verilen sözlerini yerine getirmesi gerektiğinin altını çizen Zaharova, "Birisine bir yerden çıkmasıyla ilgili tavsiyelerde bulunmadan önce ABD'nin kendisinin Suriye'den çıkması gerekiyor." dedi.

Zaharova, ABD'nin diğer ülkelerin meşru çıkarları üzerine karar vermemesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, bugün, Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun eşi Fabiana Rosales de Guaido'yu Beyaz Saray'da kabulünde, Rusya'nın Venezuela'daki varlığıyla ilgili görüşünün sorulması üzerine, "Rusya'nın Venezuela'dan çıkması gerek." ifadelerini kullanmıştı.

Venezuela ulusal basınında yer alan haberlerde, 24 Mart'ta Rusya Savunma Bakanlığına bağlı bir askeri nakliye uçağı ile bir jetin, başkent Caracas'ın kuzeyindeki Maiquetia Uluslararası Simon Bolivar Havaalanı'na indiği, 100'den fazla Rus askeri ile 35 ton tıbbi malzemenin sevk edildiği ileri sürülmüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Venezuela'ya giden Rus askeri uzmanların, iki ülke arasındaki askeri-teknik iş birliğine yönelik anlaşma doğrultusunda ülkede bulunduklarını belirtmişti.

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