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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya'da savunma alanındaki devlet siparişlerini yapmayan işletmelere kayyum atanacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde savunma alanındaki devletin siparişlerini yerine getirmeyen işletmelere kayyum atanmasına izin veren kararname imzaladı.

Dmitri Chirciu   | 03.03.2023
Rusya'da savunma alanındaki devlet siparişlerini yapmayan işletmelere kayyum atanacak

Moskova

Putin'in imzaladığı karara göre, savunma alanındaki devlet siparişleri ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelerin hissedarları ile yönetiminin yetkileri askıya alınacak.

Bunun ardından Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığının önerisiyle söz konusu işletmelere kayyum atanacak.

Ayrıca, sıkıyönetim döneminde savunma alanındaki devlet siparişlerini uygulayan işletmelerin faaliyetlerini denetleyecek bir çalışma grubu oluşturulacak.

Vladimir Putin, Ekim 2022'de, Ukrayna'da ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan edilmesine yönelik kararname imzalamıştı. Rusya'nın birçok bölgesinde ise çeşitli seviyelerde "hazırlık durumu" ilan edilmişti.

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