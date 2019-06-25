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Dünya

Rusya'dan ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, İran lideri Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde İran'a yönelik yeni yaptırım kararına tepki gösterdi.

Dmitri Chirciu   | 25.06.2019
Rusya'dan ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarına tepki

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, İran lideri Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde İran'a yönelik yeni yaptırım kararına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin, uyguladığı yaptırımlarla, İran'a karşı agresif bir politika izlediği belirtildi.

ABD'nin, sürekli egemen devletlere sözünü geçirmeye çalıştığı belirtilen açıklamada, "ABD, agresif bir politika izleyerek, kendisine itaat etmeyenleri cezalandırmaya çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Washington, diyalog kurma taahhütlerine rağmen, İran ile köprüleri yakıyor. ABD'nin politikası, sadece Orta Doğu'daki değil, bütün uluslararası güvenlik sistemini bozabilir." değerlendirmesine yer verildi.

ABD-İran gerilimi

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında yaşanan gerginlik perşembe günü İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'ye ait İnsansız Hava Aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra tırmanmıştı.

İran, İHA'nın hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu savunurken, ABD ise uçağın uluslararası hava sahasında vurulduğunu öne sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü İran'a yönelik bir hava saldırısına onay verdiğini, ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca saldırı emrini durdurduğunu açıklamıştı.

ABD yönetimi, İHA'nın düşürülmesinin ardından dün İran lideri Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde Tahran'a yönelik yeni yaptırımlar getirmişti. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in de bu hafta içinde ABD tarafından yaptırım listesine ekleneceğini duyurmuştu.

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