Rusya'da yurt dışına para transferi sınırlandırıldı
Rusya’da gerçek kişilerin yurt dışına para transferine aylık 5 bin dolar sınır getirildi.
Moskova
Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle mali istikrara yönelik ek karar alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Önceki kararlara ilaveten, gerçek kişilerin yurt dışına para transferine aylık 5 bin dolar sınır getirildi." ifadesi yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.