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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Rusya'da yurt dışına para transferi sınırlandırıldı

Rusya’da gerçek kişilerin yurt dışına para transferine aylık 5 bin dolar sınır getirildi.

Emre Gürkan Abay   | 06.03.2022
Rusya'da yurt dışına para transferi sınırlandırıldı

Moskova

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle mali istikrara yönelik ek karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Önceki kararlara ilaveten, gerçek kişilerin yurt dışına para transferine aylık 5 bin dolar sınır getirildi." ifadesi yer aldı.

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