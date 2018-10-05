Rusya'da yıllık enflasyon geriledi

Rusya’da ağustosta yüzde 3,4 olan yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 3,1’e geriledi.

MOSKOVA

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) verilerine göre, eylülde aylık enflasyon yüzde sıfırdan yüzde 0,2’ye çıktı.

Ülkede ağustosta yüzde 3,4 olan yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 3,1’e geriledi. Tüketici fiyatları, yıllık bazda geçen ay yüzde 2,5 arttı.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan tahminlere göre, enflasyonun yıl sonu itibarıyla yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, bir süre önce yaptığı açıklamada, Rusya Merkez Bankası tarafından faiz oranının yüzde 7,25’ten yüzde 7,5’e yükseltilmesi nedeniyle enflasyonda değişiklik yaşanmayacağını söylemişti.

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve yaptırımların etkisiyle Rusya’da enflasyon 2015’te yüzde 12,9 olarak gerçekleşirken, 2017’de yüzde 2,5’e gerilemişti.

Muhabir: Emre Gürkan Abay