Dolar
18.60
Euro
18.51
Altın
1,656.61
ETH/USDT
1,410.00
BTC/USDT
19,785.00
BIST 100
3,975.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci konuşuyor
logo
Dünya

Rusya'da tutuklu ABD'li basketbolcu Griner'in temyiz başvurusu reddedildi

Rusya'da tutuklu ABD'li basketbolcu Brittney Griner'in, Rus mahkemesine yaptığı itirazın reddine karar verildi.

Dmitri Chirciu, Dildar Baykan Atalay   | 25.10.2022
Rusya'da tutuklu ABD'li basketbolcu Griner'in temyiz başvurusu reddedildi Fotoğraf: Dmitry Korotaev/AA

Moskova

Moskova Bölgesel Mahkemesi'nde, 9 yıl hapis cezasına çarptırılan ABD'li basketbolcu Griner'in, cezasının hafifletilmesi için yaptığı temyiz başvurusuyla ilgili dava görüldü.

Mahkeme, Griner'in itirazını reddederek, verilen cezanın geçerli olduğuna karar verdi.

ABD'den karara tepki

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yaptığı yazılı açıklamada, Griner'in, temyiz başvurusunun reddedildiğinden haberdar olduklarını belirterek, Rusya'da "düzmece bir yargı sürecine" maruz kaldığını belirtti.

Griner'in bir an önce salıverilmesi çağrısı yapan Sullivan, Biden yönetiminin son günlerde Rusya ile Griner ve bu ülkede tutuklu başka bir Amerikan vatandaşı Paul Whelan'ın serbest kalması için görüşmeler yaptığına işaret etti.

Sullivan, yurt dışında "haksız yere tutuklanan" Amerikan vatandaşlarının salıverilmesi için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

ABD'li basketbolcunun tutuklanması

ABD'li basketbolcu Brittney Griner, Rusya'da şubat ayında üzerinde uyuşturucu maddeyle gözaltına alınmıştı.

Başkent Moskova'daki Himki Şehir Mahkemesi de Griner'i, 9 yıl hapis ve 1 milyon ruble (yaklaşık 16 bin dolar) para cezasına çarptırmıştı.

Rusya ile ABD'nin, aralarında Griner'in de olduğu çeşitli tutukluların değişimine yönelik görüşmeler yürüttüğü iddia edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Griner'in yanı sıra Rusya'da tutuklu bulunan ABD'li Paul Whelan'ın iadesi için Moskova'ya önemli bir teklif hazırladıklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden da Rusya'ya, Griner'in serbest bırakılmasına yönelik çağrıda bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kongo Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Ondele, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Bakan Akar, Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Dibeybe ile görüştü
THY, Rusya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu
Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Wijnands, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
THY ile TOGG arasında "Miles&Smiles ödül programı" anlaşması

Benzer haberler

Rusya'da tutuklu ABD'li basketbolcu Griner'in temyiz başvurusu reddedildi

Rusya'da tutuklu ABD'li basketbolcu Griner'in temyiz başvurusu reddedildi

Çekya, Şengen vizesi olan Rus vatandaşlarına sınırlarını kapattı

UAEA’dan "Rusya’nın kirli bomba iddialarına" ilişkin açıklama

Herson'da tekrar Ukrayna'nın kontrolüne geçen kasabalar savaşın ağır yaralarını taşıyor

Herson'da tekrar Ukrayna'nın kontrolüne geçen kasabalar savaşın ağır yaralarını taşıyor
Zelenskiy: Ukrayna'nın bağımsızlığını savunduk ve Rusya bunu değiştiremez

Zelenskiy: Ukrayna'nın bağımsızlığını savunduk ve Rusya bunu değiştiremez
NATO "kirli bomba" iddiasını reddetti

NATO "kirli bomba" iddiasını reddetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet